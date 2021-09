L’inflation n’avait plus été aussi élevée depuis février 2017.

L’inflation a poursuivi sa progression en septembre, s’établissant à 2,86 %, contre 2,73 % en août, indique mercredi l’office de statistiques Statbel. Elle s’élevait encore à 2,27 % en juillet et 1,63 % en juin, et n’avait plus été aussi élevée depuis février 2017 (2,97). La dernière fois qu’elle avait été supérieure à 3 %, c’était en avril 2012 (3,19 %). Sur base de l’indice santé, l’inflation s’élève à 2,29 %, contre 2,30 % en août, ajoute Statbel.