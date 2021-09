Le plafond salarial du Barça chute de près de 300 millions d’euros, celui du Real Madrid s’envole

La Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga) a dévoilé mercredi les plafonds salariaux des clubs professionnels pour la saison 2021-2022, un classement mené par le Real Madrid, qui voit sa limite grimper à 739 millions d’euros, tandis que celle du FC Barcelone s’effondre à 97 millions d’euros.

Actualisé plusieurs fois chaque saison, le plafond salarial est le montant que les clubs n’ont pas le droit de dépasser avec leur masse salariale, sous peine de devoir payer des pénalités financières.

Il est calculé selon la différence entre les revenus (publicité, vente de joueurs, contrats de sponsoring, revenus des droits TV, abonnements, billetterie, primes de compétitions, etc.) et les coûts structurels (salaires des employés non sportifs, coûts d’exploitation, achats de joueurs, etc).