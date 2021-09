Les pilotes menacent de ne plus accompagner de gros navires sur l'Escaut occidental

Les syndicats de pilotes fluviaux et maritimes indépendants BvL et OvL ont déposé un préavis d'actions afin de ne plus piloter de navires de plus de 340 mètres sur l'Escaut occidental à partir de vendredi matin. C'est ce que rapporte mercredi le magazine spécialisé dans les transports et la logistique Flows. Ces organisations protestent contre un éventuel assouplissement de l'obligation de pilotage pour les navires sur l'Escaut.