En 2020, le Centre de crise a ouvert 81 dossiers relatifs à des personnes menacées

Les menaces peuvent prendre différentes formes, allant du cyberharcèlement jusqu'à la violence physique, indique le centre. Elles font dans un premier temps l'objet d'une analyse menée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) et les services de la police. Ensuite, le centre élabore des protocoles aux règles bien spécifiques pour chaque affaire et chaque personne impliquée. Si le niveau de la menace est évalué à trois, les personnes menacées peuvent bénéficier d'un dispositif de protection et d'une escorte policière. Ce fut le cas pour 25 personnes en Belgique au cours de l'année 2020.

Parmi les 151 personnes menacées, on y retrouve des magistrats, des politiques, des agents de police, des membres de services d'inspection ou de surveillance ou encore des opposants à des régimes étrangers. "En 2020, des mesures ont également été prises pour des scientifiques", peut-on lire dans le rapport.