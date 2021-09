La PAC nouvelle version doit passer le cap du gouvernement wallon

La future version de la Politique agricole commune entre dans une phase de négociations politiques qui ne seront pas simples, car les visions sociales et environnementales divergent. Les incertitudes et inquiétudes sont bien réelles chez les représentants syndicaux.

Après des mois et des mois de discussions avec les administrations wallonnes, cabinets ministériels, associations et syndicats agricoles, la PAC (Politique agricole commune) entre désormais dans une phase de réflexion et surtout de débats au niveau politique en Wallonie, car le plan stratégique régional devra être présenté à l’Europe avant la fin de l’année. Les partis ne font donc aucun commentaire puisque le dossier issu du cabinet du ministre de l’Agriculture Willy Borsus vient d’arriver sur la table des partenaires politiques et va passer par le filtre des discussions intercabinets. « On va donc analyser cela dans le détail en sachant, après une lecture rapide, qu’il y a des lignes de conduite qui ne nous conviennent pas », dit-on juste chez les Verts.