Tomorrowland demande trois week-ends de festival en 2022

Plusieurs dates sont déjà annoncées pour le festival Tomorrowland en 2022. Il s’agit des week-ends du 22 et du 29 juillet. A cela, les organisateurs veulent rajouter le week-end du 15, 16 et 17 juillet. Pour ce faire, le permis environmental de Tomorrowland doit être modifié. L’organisation a fait la demande. Leur objectif est de démarrer la préparation du festival le plus tôt possible, soit alors six semaines au lieu de cinq avant le festival. Ils souhaitent une compensation des festivals annulés en 2020 et 2021.