Les élus des communes inondées sont au bord de la crise de nerfs

Ces jeudi et vendredi, le Wex de Marche-en-Famenne abritera la seizième édition du salon des mandataires rebaptisé Municipalia. Le quinzième rendez-vous consacré aux pouvoirs locaux wallons avait eu lieu en février 2020, quelques jours avant le début de la crise sanitaire. Un an et demi plus tard, élus locaux et fonctionnaires, administrations et entreprises vont se retrouver dans des allées bondées où s’aligneront quelque 400 exposants.

Dans quel état d’esprit ? Le covid puis les inondations qui ont concerné 209 des 262 communes wallonnes ont gonflé le désarroi de nombreux pouvoirs locaux en proie déjà à d’importantes difficultés financières liées notamment à la question des pensions des agents. Présentes dans tous les esprits, les crues catastrophiques de juillet seront au cœur des échanges.