«Les Diables rouges? Ce n’est pas un regret»

Alors que la génération dorée des Diables rouges arrive en fin de parcours, Dorian Dessoleil aurait pu, à un moment donné, recevoir sa chance en équipe nationale. Mais Roberto Martinez en a décidé autrement, préférant d’autres profils que celui du Carolo. Ce transfert dans l’un des plus grands clubs du Royaume peut-il changer son statut ? « Je ne crois pas que le fait de jouer dorénavant à l’Antwerp m’aidera. Si on n’a pas fait appel à moi durant mes plus grosses saisons à Charleroi alors que nous étions dans le Top 3 et que nous battions régulièrement des cadors du championnat, j’estime que mon tour est passé. Mais ce n’est pas un regret pour moi », indique l’athlétique défenseur, la tête solidement accrochée sur les épaules. « Vous savez : rien que le fait d’avoir évoqué mon nom au sein d’une équipe qui est N.1 mondiale, c’est déjà une satisfaction.