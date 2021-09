Dorian Dessoleil: «Je veux démontrer que je peux jouer ailleurs qu’à Charleroi»

Du Mambourg au Bosuil. Cet été, Dorian Dessoleil a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. À 29 ans, l’ancien capitaine sambrien se livre pour la première fois sur les conditions de son départ de Charleroi et sur ses ambitions avec le Great Old.

Plus d’un mois après son départ du Sporting de Charleroi, Dorian Dessoleil s’est vite acclimaté à son nouveau biotope anversois. À 29 ans, le défenseur belge sait ce qu’il veut et ce qu’il vaut. Raison pour laquelle il n’a pas hésité longtemps à se lancer ce nouveau défi. Décontracté, bien dans sa peau et souriant, l’ancien capitaine des Zèbres est déjà devenu le « talisman » du Great Old avec trois titularisations et autant de victoires en D1A. Une confiance en soi totale, si ce n’est pour le néerlandais. « Pour le moment, je préfère que l’on fasse l’interview en français », plaisante le principal intéressé, qui compte bien apprendre la langue de Vondel.

Dorian Dessoleil, vous avez entamé un nouveau chapitre de votre carrière à l’Antwerp. Avec des premières semaines prometteuses. Mais, dans quel contexte s’est déroulé ce transfert ?