Bande dessinée: Blake et Mortimer de A à Z, 75 ans d’aventure racontés dans un Hors-Série

Un Hors-Série du « Soir » et du « Monde » vous livre les clés de l’aventure éternelle d’Edgar P. Jacobs à l’occasion des 75 ans de Blake et Mortimer.

De « A » comme Atlantide, à « Z » comme Z’ong, le savant fou au service de l’empereur mégalomane Basam Damdu, en passant par « O » comme Olrik et Opéra, ou « M » comme Marque jaune, le Hors-Série anniversaire du Soir et du Monde célèbre les 75 ans de Blake et Mortimer au travers des aventures des deux héros et de leur créateur belge, Edgar P. Jacobs.

Quand l’auteur crée Blake et Mortimer, en 1946, la Grande-Bretagne incarne, aux yeux des Belges, la résistance acharnée à la barbarie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Blake et Mortimer se posent en défenseurs de la liberté et des valeurs humanistes de l’Occident. Mais pour mettre des visages sur ses héros, Edgar P. Jacobs ne prend pas pour modèles de vrais Anglais. Il trouve l’inspiration parmi ses proches.