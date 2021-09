Recalé par des policiers pour ses connaissances académiques, un étudiant congolais placé en centre fermé crie à l’arbitraire

Junior Masudi Wasso est en attente d’expulsion. Il était arrivé à Zaventem le 18 septembre, équipé d’un visa étudiant et doté d’une autorisation d’inscription à l’UCLouvain. À la douane, des policiers ont jugé ses connaissances académiques trop faibles, estimant sur cette base que le motif de son voyage était suspect. Le jeune homme, son avocate et des associations dénoncent une décision arbitraire.

Il souhaitait rejoindre les bancs de l’université, le voilà privé de liberté au centre fermé Caricole de Steenokkerzeel depuis plus de 10 jours. Le jeune Junior Masudi Wasso, 20 ans, ressortissant de la RDC, est arrivé depuis Kinshasa à l’aéroport de Zaventem le 18 septembre dernier, vers 6 heures du matin. Dans sa poche, un visa D (de long séjour) valide jusqu’en mars 2022, un passeport en règle, une série de documents approuvés par l’ambassade belge et une autorisation d’inscription à l’UCLouvain, où il devait entamer un cursus en Sciences économiques et management.

À la douane, ce jour-là, il se fait interpeller par des inspecteurs de la police aéronautique. Il ne quittera l’aéroport que plusieurs heures plus tard, au terme d’une longue journée d’interrogatoire. Direction le centre fermé, où à ce stade, il se trouve toujours, en attente de son renvoi vers la RDC, ordonné par l’Office des Étrangers.