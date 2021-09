Réforme de l’IVG: les universités appelées à la rescousse

La proposition de loi IVG amenée par le PS en 2019 s’enlise-t-elle ? Après avoir été renvoyée quatre fois au Conseil d’État, et fait l’objet d’un accord lors de la formation du gouvernement, un comité scientifique, qui devrait aider à trouver un consensus, se met doucement en place. C’est une première, les Conseils des recteurs ont été mobilisés.

Pour rappel, la proposition de loi du PS, soutenue et amendée par des députés libéraux, écologistes, Défi et PTB, prévoit entre autres de faire passer le délai légal pour avorter de 12 à 18 semaines de grossesse, de diminuer le délai de réflexion imposé entre la demande d’avortement et l’avortement lui-même (de 6 jours à 48 heures), et de dépénaliser totalement l’IVG.