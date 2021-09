Bande dessinée: expo et rééditions pour les 75 ans de Blake et Mortimer

A travers une expo pour leur 75e anniversaire, Blake et Mortimer vous invitent dans l’Espadon pour une aventure atomique. Combattez dans les contrées de Lhassa l’empereur Bassam Dandu et vivez une expérience moderne, intergénérationnelle et interactive au Centre belge de la bande dessinée !

«Le dernier Espadon» : un hommage à Edgar P. Jacobs signé par Peter Van Dongen, dont le dessin inédit trône dans l’exposition près de la maquette originale de l’avion sous-marin de Blake et Mortimer. - Peter Van Dongen/Editions Blake et Mortimer.

Septante-cinq ans après leur première rencontre, Blake et Mortimer n’ont rien perdu de leur flegme à l’anglaise. Toujours vigoureux, les deux justiciers reprendront les routes de l’Asie, ce 19 novembre, dans un nouvel album signé Jean Van Hamme, Peter Van Dongen et Berserik Teun. Mais avant de s’envoler pour le Pakistan où une mission d’intérêt mondial les attend, les deux compères feront une escale par le Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles, le temps de fêter leurs noces d’albâtre avec une exposition anniversaire. Une célébration qui promet d’être explosive, organisée autour du thème de l’Espadon – l’arme la plus ambitieuse jamais imaginée – trait d’union entre leur toute première aventure et celle qu’ils s’apprêtent à vivre.