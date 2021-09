Envolée des prix: des fournisseurs d’énergie ne proposent plus de contrats fixes

OCTA+ a sauté le pas ce mardi matin. Désormais, l’entreprise ne propose plus de formules à prix fixe aux clients qui doivent renouveler leur contrat ou qui souhaitent en souscrire un nouveau. La coopérative Cociter et Mega avaient pris une décision similaire il y a quelques semaines, tout comme Lampiris, qui a supprimé les contrats fixes sur trois ans de son offre début septembre. Derrière ces adaptations commerciales : la flambée des prix du gaz et de l’électricité sur le marché de gros, qui ne semble décidément pas vouloir s’arrêter. Et qui met les fournisseurs d’énergie sous pression. « On ne peut pas se permettre de vendre un tarif fixe aujourd’hui aux clients. On devrait en effet lui demander un acompte extrêmement haut car son budget annuel est calculé sur les prix actuels », détaille Vincent Declerck, le directeur commercial d’OCTA+.