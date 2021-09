Programme: la Vivaldi tient-elle ses engagements?

La Vivaldi avance masquée, et ce n’est pas un mauvais jeu de mots pandémique. Que sait-on d’elle après un an aux affaires ? Pas grand-chose. Aussitôt requise par l’urgence, la coalition par défaut – tous l’admettent au fond, il fut surtout question de contourner la N-VA – a débuté dans le désordre et poussivement dans la gestion de la crise covid, avant de se reprendre et d’« assurer » – sans jugement au fond, chacun a son opinion – globalement en termes de santé publique comme d’accompagnement social. Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, David Clarinval, entre autres, ont opéré en première ligne, au milieu d’un Etat fédéral compliqué et déséquilibré entre nord et sud. Les controverses n’ont pas manqué, les conclusions plus ou moins unanimes au bout des multiples comités de concertation non plus. On avance. Voilà pour l’exceptionnalité.