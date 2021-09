En Belgique, où à peu près tout le monde est aux affaires (additionnez les étages fédéral et fédérés), il n’y en a pas moins une opposition fédérale, radicale pour l’essentiel, et comprenant les deux premiers partis au nord, pas moins : N-VA et Vlaams Belang, ajoutez PTB-PVDA, CDH et Défi. Intenable ?