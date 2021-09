Mi-mandat: le gouvernement n’a-t-il déjà plus le temps?

Après un an seulement d’existence, le gouvernement De Croo en est déjà (presque) à la moitié de la législature, en raison de la longue formation de la Vivaldi (16 mois). Et ce, sans avoir pu adopter ses réformes prioritaires en raison de la crise sanitaire.

Il est de tradition de considérer qu’un gouvernement doit engranger ses principales réformes durant la première moitié de la législature, sous peine de ne pas y arriver. Parce que la proximité du scrutin rend les politiques plus frileux à l’idée d’indisposer les électeurs, sachant que les réformes importantes font toujours des mécontents, du moins mettent du temps à être digérées. Or, après un an seulement d’existence, le gouvernement De Croo en est déjà (presque) à la moitié de la législature, en raison de la longue formation de la Vivaldi (16 mois). Et ce, sans avoir pu adopter ses réformes prioritaires (pensions, marché du travail, énergie…), pris qu’il était par la gestion de la crise sanitaire.

Alors, faut-il en déduire que l’équipe De Croo est « un gouvernement qui n’a déjà plus le temps » ? Pas forcément, même si le temps presse.