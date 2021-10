Le vote dès 16 ans pour les élections européennes

L’accord de gouvernement le prévoyait, par souci « démocratique » et de « participation » ; le Parlement européen le recommandait (depuis 2015), pour renforcer l’égalité entre citoyens européens puisque l’Autriche et Malte le permettent déjà ; le conseil des ministres examinera donc, ce vendredi, l’avant-projet de loi octroyant le droit de vote, pour les élections européennes, aux citoyens dès 16 ans. Les ministres Verlinden (Intérieur) et Wilmès (Affaires étrangères) portent ce projet et soumettront leur épure, dont nous avons obtenu copie, à leurs collègues.

Que prévoit-elle concrètement ?