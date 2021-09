Aucun spectateur venu de l’étranger ne sera autorisé aux JO d’hiver de Pékin

Alors que l’enquête du « Footbelgate » est proche d’être bouclée par la justice belge, un documentaire réalisé par Thierry Luthers et Patrick Remacle met en lumière quelques nouveaux éléments. Dont le fait que des matchs en 2014 et 2017 auraient été influencés par des agents et un arbitre, Sébastien Delferière.