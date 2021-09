Ligue des champions: le Zénith déroule face à Malmö, l’Atalanta assure

Le Zénith Saint-Petersbourg s’est imposé 4-0 mercredi en début de soirée face à Malmö dans le cadre de la deuxième journée du Groupe H de la Ligue des Champions de football. Dans le même temps, l’Atalanta a pris le meilleur à domicile sur les Young Boys dans le groupe F en l’emportant 1-0.

Après une défaite inaugurale 1-0 sur le terrain de Chelsea à la suite d’un but de Romelu Lukaku, le Zénith Saint-Petersbourg s’est parfaitement repris sur sa pelouse contre les Suédois de Malmö. Pas vraiment inquiété, l’ancien club d’Axel Witsel et Nicolas Lombaerts n’a attendu que 9 minutes avant d’ouvrir la marque par Claudinho. Les Russes ont doublé la mise peu après la mi-temps par l’intermédiaire de Daler Kuzyayev (49e). Réduits à dix à la 53e minute, les Suédois ont encaissé un nouveau but à dix minutes du terme, des œuvres d’Alex Sutormin. Wendel allait donner au score son allure finale en inscrivant un dernier but dans les arrêts de jeu (90+4).