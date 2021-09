Le géant de l’inox Aperam se sent bien en Belgique

Une fois n’est pas coutume : entendre un patron ne pas se plaindre des conditions dans lesquelles il doit exercer son business en Belgique n’est pas chose courante. « Produire au départ de la Belgique, au centre de l’Europe, est devenu un atout concurrentiel », affirme en effet Bernard Hallemans, qui dirige la branche européenne du géant de l’inox Aperam.

Aperam ? Celles et ceux qui ont la mémoire industrielle de la Wallonie se souviendront qu’à Châtelet, « à l’époque », feu Albert Frère, ayant fait main basse sur l’acier carolo, y avait investi dans un laminoir. Le site, initialement baptisé Carlam, est devenu de fil en aiguille la propriété de Cockerill Sambre, d’Usinor, d’Arcelor qui l’a spécialisé dans l’inox en 2004, d’ArcelorMittal et enfin d’Aperam, scindé d’ArcelorMittal et introduit en Bourse en janvier 2011 (la famille Mittal en détient toujours de l’ordre de 40 %).