Italie: le «spin doctor» de Matteo Salvini démissionne, éclaboussé par une affaire de drogue

Une perquisition de police dans une élégante maison entourée de vignes et de pommiers, au cœur de la paisible campagne de la Vénétie, un mystérieux flacon contenant une substance stupéfiante, quelques grammes de cocaïne cachés dans un livre. Voici les ingrédients, dignes d’un roman policier, qui sont à l’origine de la chute de l’un des principaux conseillers en communication et en marketing politique de l’Italie. Le propagandiste Luca Morisi, 48 ans, à la base du surprenant succès médiatique du leader de la Ligue, Matteo Salvini, est aujourd’hui, malgré lui, sous le feu des projecteurs. Visé par une enquête pour possession et vente de drogue, l’homme, qui depuis des années élabore la stratégie sur les réseaux sociaux du « Capitaine » et de son parti, a récemment été contraint de présenter sa démission.