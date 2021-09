Des montres de luxe auraient servi à influencer des matchs en 2014

Alors que l’enquête du « Footbelgate » est proche d’être bouclée par la justice belge, un documentaire réalisé par Thierry Luthers et Patrick Remacle met en lumière quelques nouveaux éléments. Dont le fait que des matchs en 2014 et 2017 auraient été influencés par des agents et un arbitre, Sébastien Delferière.

Dans un documentaire de 66 minutes diffusé sur la RTBF ce mercredi soir, Thierry Luthers et Patrick Remacle mettent en avant les dérives de plusieurs acteurs du monde du football belge. Si certaines choses avaient déjà été lues et entendues depuis le déclenchement du « Footbelgate » en octobre 2018, les deux journalistes ont mis en lumière quelques faits nouveaux et autres précisions sur certains dossiers. Peu reluisant pour le monde du football belge où l’entre soi et l’opacité posent question.

1