Roland Duchâtelet: «Je ne voulais pas m’allier avec eux»

Sur le plan sportif, le scénario de la saison 2013-2014 est connu. Après avoir dominé la phase classique et abordé les Playoffs 1 avec 5 points d’avance sur Anderlecht, et même 8 après la victoire sur le Sporting lors de la 1re journée, le Standard finit avec… 2 points de retard sur l’équipe bruxelloise. Ce dénouement est toujours resté en travers de la gorge de Roland Duchâtelet, actionnaire principal et président du Standard entre 2011 et 2015. Si sa colère à l’époque se cristallisait sur les décisions arbitrales (« Elles nous ont fait perdre quatre matches en Playoffs 1 », avait-il déploré en 2014), sa conviction a grandi au fil des mois qu’il y avait quelque chose de plus malsain, de plus profond et de plus sournois derrière tout ça. Le fracas causé par le Footbelgate à l’automne 2018 a apporté du crédit à sa thèse. Cette confrontation au côté obscur du football a été le signal de son retrait progressif du monde du ballon rond en Belgique.