Mehdi Bayat réagit à l’enquête de la RTBF sur le Footbelgate: «Une émission à charge»

Visé et interrogé lors de l’enquête menée par Thierry Luthers et Patrick Remacle, Mehdi Bayat a accepté de réagir à l’émission. « Je n’ai pas grand-chose à en dire si ce n’est que c’est une émission à charge du début à la fin », pointe l’administrateur-délégué du Sporting de Charleroi.

Quant aux sujets sur lesquels il est pointé du doigt directement, notamment concernant le portefeuille de joueurs de Mogi Bayat à Charleroi ces dernières saisons, Mehdi Bayat a aussi accepté de s’exprimer. « Ce n’est pas parce qu’un joueur travaille actuellement avec Mogi Bayat qu’il est arrivé à Charleroi via lui. Si on prend un joueur comme Kaveh Rezaei, il n’est pas arrivé en Belgique via Mogi. Il a ensuite quitté son agent et certains transferts ensuite se sont faits avec Mogi, mais il n’était pas son agent à la base », assure-t-il. Et que Mogi Bayat ait ou non un lien avec ces joueurs n’est de toute manière pas répréhensible.