Footbelgate: les petits arrangements roulent toujours plus vite que le ballon

La lutte contre la corruption dans le football est une bataille que vous ne pouvez jamais gagner. » Le 13 octobre 2018, près de trois ans avant le documentaire de nos confrères d’Investigations, Abbas Bayat tirait dans les colonnes du Soir une conclusion dont, hier en prime time, il n’a pas ôté la moindre virgule face caméra. Largement spoilé par un teasing pas toujours maîtrisé entre la RTBF et la VRT, le déroulé des 66 minutes de Le milieu du terrain s’est révélé être un bon résumé de l’enquête autour du Footbelgate, agrémenté de quelques inédits révélateurs des pratiques malheureusement toujours aussi profondément ancrées. Vieille comme le monde, la corruption persiste et signe. Toujours de manière anonyme. Des devises (et des montres de luxe), il en a circulé lors de la dernière décennie ! Et il en circule sans doute encore, les enquêtes en cours nous le diront.