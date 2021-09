Antoine Colassin, de Bruges à Bruges

Antoine Colassin (20 ans) aurait-il enfin avalé les dernières miettes de son pain noir ? Après plus d’un an et demi de galère, le Namurois évitera de s’emballer, mais les dix derniers jours lui auront assurément rendu l’espoir de lendemains meilleurs. Avec, notamment, un doublé contre Charleroi en U21, une place sur le banc de l’équipe première le week-end dernier à Ostende et un nouveau coup franc gagnant dans le Clasico Espoirs lundi.

Vingt mois après son entrée fracassante parmi l’élite et un but mémorable contre Bruges, Colassin pourrait à nouveau être dans la sélection pour accueillir les « Blauw en Zwart », dimanche, au parc Astrid. La douleur à la cuisse qui l’a fait quitter le terrain prématurément face aux Rouches en début de semaine, ne devrait plus le freiner.

Retour sur les deux dernières années chahutées d’un enfant doué mais pas toujours gâté.