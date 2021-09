Jakobsen ne battra pourtant pas le pavé

De l’autre côté de la frontière, au-delà de Blandain et de Templeuve, alors que les coureurs progressaient sur le parcours de l’Eurométropole Tour, on extirpait encore les herbes et la boue entre les pavés. Selon les météorologues, ils seront copieusement arrosés dès samedi, soit pour les nettoyer définitivement, soit pour les rendre plus luisants, plus boueux, plus adversaires de la course cycliste au bord de l’épuisement.

Car ce paramètre échappe à tous les suiveurs et admirateurs de la course mais entre le Paris-Roubaix d’avril et celui programmé en ce début de mois d’octobre, il y a six mois, un printemps et un faux été consommés, un automne plus ou moins correct, il existe surtout une batterie de jours de course qui éloignent considérablement les athlètes de leur condition optimale.