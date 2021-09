Les grandes dates du Footbelgate

10 octobre 2018 ► Dans le cadre d’une enquête du parquet fédéral menée par le juge d’instruction du Limbourg, 44 perquisitions sont effectuées. Dans neuf clubs de D1A (Anderlecht, Bruges, Genk, Courtrai, Malines, Ostende, Lokeren, Gand et le Standard) mais aussi chez des dirigeants de Malines (Olivier Somers, Thierry Steemans, Stefaan Vanroy, Johan Timmermans), de Waasland-Beveren (Dirk Huyck et Olivier Swolfs), des agents (Dejan Veljkovic, Mogi Bayat, Karim Mejatti et Walter Mortelmans), deux arbitres (Sébastien Delferière et Bart Vertenten), un coach (Ivan Leko), un joueur (Olivier Miny), un ancien avocat (Laurent Dennis) et des proches de Veljkovic (Maria Bogojevska et Dragan Siljanovski). Objets saisis pour une valeur de huit millions d’euros dont des montres de luxe. Parallèlement, 14 perquisitions sont réalisées en France, au Luxembourg, à Chypre, au Monténégro, en Serbie et en Macédoine. 4 personnes interceptées à l’étranger dont 2 sous mandat d’arrêt européen.