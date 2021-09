Ligue des champions: Lukaku englué dans la toile turinoise

Avec le recul, ce succès sur Chelsea aura peut-être été un tournant dans l’entreprise de reconstruction de la Juve. A l’inverse, Chelsea vient de perdre deux chocs consécutifs. Il apparaît moins sûr de son fait que la saison passée et Lukaku, très moyen ce mercredi, ne s’est pas encore adapté à son nouvel environnement.

Lukaku, bien muselé par Bonucci et De Ligt. - EPA

La surprise du chef Allegri, c’était sans doute l’absence, par choix, de Giorgio Chiellini, l’antidote à Romelu Lukaku par excellence. Le Livournais avait prévenu : il avait eu une « idée ». Et, au-delà de l’exclusion de son fidèle grognard, injecté dans les dernières minutes pour défendre le résultat et couper les lignes de passe vers le Belge, l’idée, c’était, avec les forfaits sur blessure de Morata et Dybala qui avaient dépeuplé son attaque, d’aligner Federico Bernardeschi en « 9 ». Une idée qu’il a piquée soit dit en passant à Roberto Mancini, le sélectionneur italien, qui avait déjà mis l’ancien Florentin dans cette position.