Cristiano Ronaldo: «J’ai marqué l’histoire à Manchester United et je veux le refaire»

Le retour de rêve se poursuit pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ce mercredi, le quintuple Ballon d’Or a offert sur le fil la victoire aux Red Devils, en inscrivant dans la fin du temps additionnel le but de la victoire pour les Red Devils contre Villarreal (2-1). Et pour rendre l’histoire encore plus belle, le Portugais disputait son 178e match de Ligue des champions, un record dans la compétition.

« Ssssiiiiiiiiiimmmmm », a posté le Portugais sur son compte Instagram après la rencontre, en référence à sa célèbre célébration.

Interrogé au micro de BT Sport au terme de la rencontre, Ronaldo n’a pas masqué son enthousiasme : « C’est pour ça que je suis revenu. Parce que ce club m’a beaucoup manqué. J’ai marqué l’histoire dans ce club et je veux le refaire. Je dois dire merci à tous, pas seulement pour moi, mais pour pousser l’équipe, ce sera très important surtout cette saison. »