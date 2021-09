Il y a un an, sept partis scellaient l’accord de la Vivaldi. L’édito du « Soir » était habité de doutes sur les chances de la coalition de réaliser un tel chantier dans un délai raccourci par une très longue crise politique. Un an plus tard, la Vivaldi a-t-elle fait ses preuves ? Nous avons repris nos interrogations d’il y a un an et les avons confrontées aux faits.