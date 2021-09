Carte blanche: nous, étudiants, soutenons la lutte pour la régularisation des personnes sans papiers

Nous, étudiants et étudiantes, tenons à exprimer publiquement notre soutien aux occupations politiques des personnes sans-papiers à plusieurs endroits de Bruxelles. Nous soutenons leurs revendications – qui sont à la fois une modification de la loi pour introduire des critères de régularisation clairs et permanents, et la création d’une commission de régularisation indépendante – et invitons l’ensemble de la communauté universitaire à faire de même. Nous appelons également tou·te·s les étudiants et étudiantes ainsi que le corps académique et scientifique à se joindre à la marche de soutien, qui aura lieu le dimanche 3 octobre à 14h à la Gare du Nord de Bruxelles, dans le cadre de la campagne « We are Belgium too ».

Un accord qui ne résout rien sur le long terme

Depuis le mois de janvier, des personnes sans-papiers se sont rassemblées pour lancer différentes occupations à l’Église du Béguinage, et sur les campus de l’ULB et la VUB. Ces occupations font office de résistance politique : le manque de régularisation face à leur situation actuelle les laisse dans le flou, l’arbitraire et l’exploitation. Ces personnes sont à bout, et ils et elles sont 475 à avoir entamé une grève de la faim pour se faire entendre. Cette grève est désormais suspendue, suite à la conclusion d’un accord provisoire avec le gouvernement, mais cet accord ne résout pas encore la situation sur le long terme. C’est pour ces raisons qu’il est crucial de ramener ces questions à l’agenda politique et de continuer à manifester notre soutien pour leurs revendications.

Trop d’arbitraire

Il y a en effet en Belgique des dizaines de milliers de personnes sans-papiers qui vivent ici, logent ici et travaillent ici depuis cinq, dix, quinze, vingt ans, parfois plus. Or, la loi belge qui permettrait aux personnes sans-papiers de voir leur situation régularisée manque de clarté. En effet, une demande de régularisation peut être introduite à l’Office des Étrangers pour des « circonstances exceptionnelles », mais ces circonstances ne sont pas définies par la suite. La procédure laisse donc place à l’arbitraire, et ne permet pas de tenir compte de la plupart des situations concrètes que vivent les personnes concernées. Cette situation est d’autant plus absurde quand on sait qu’une partie importante de ces personnes pourrait répondre aux pénuries sur notre marché du travail. Régulariser, c’est rendre leur dignité et leurs droits fondamentaux aux femmes, hommes et enfants qui ont déjà tout perdu.

Quelques revendications

Pour ces raisons et pour faire face à la détresse induite par l’état actuel de la situation, nous joignons nos voix d’étudiants et étudiantes aux revendications du mouvement, qui sont :

– une modification de la loi qui permet enfin une régularisation des personnes sans papiers sur base de critères clairs et permanents : les attaches durables, le travail, l’inéloignabilité et le risque d’atteinte à un droit fondamental en cas de retour ;

– la création d’une commission de régularisation indépendante.

Nous invitons également le monde universitaire à donner suite à leur soutien symbolique avec des actes concrets et à venir témoigner activement et publiquement de leur support au combat des personnes sans-papiers lors de la marche de soutien, qui aura lieu le dimanche 3 octobre à 14h à la Gare du Nord de Bruxelles, dans le cadre de la campagne « We are Belgium too ».

*Cosignataires : les Bureaux étudiants des facultés de Droit, Sciences, Lettres et Traduction, Solvay, Philosophie et Sciences Sociales, Pharmacie, Médecine, Science de la motricité, Psychologie de l’ULB ; Boycott Disinvestment Sanction de l’ULB ; Balance Ton Féminisme ULB ; Campus en Transition ULB ; le Cercle Antispéciste de l’ULB ; le Cercle des Étudiants Arabo-Européens de l’ULB ; le Cercle des Étudiant·e·s en Environnement et Tourisme ; le Cercle des Étudiant·e·s Socialistes de l’ULB ; le Cercle féministe de l’ULB ; le Cercle LGBTQI+ de l’ULB ; le Comac ULB ; Ecolo J ULB ; FIDAE ULB ; Lâle ULB ; OPAC ULB ; OXFAM ULB ; Rethinking Economics ULB ; l’Union Syndicale Étudiante de l’ULB ; le Cercle des Architectures Réunis de l’ULB ; le Cercle de Droit de l’ULB ; le Cercle d’Histoire de l’ULB ; le Cercle des Sciences de l’ULB ; le Cercle des Étudiants Borains de l’ULB ; le Cercle des Étudiants du Centre et Sympathisants de l’ULB ; le Cercle de Kinésithérapie et Ostéopathie de l’ULB ; le Cercle de Géographie et de Géologie de l’ULB ; le Cercle de Médecine de l’ULB ; le Cercle Polytechnique de l’ULB ; le Cercle de Philosophie et Lettres de l’ULB ; le Cercle des Étudiant·e·s en Philosophie et Sciences Sociales de l’ULB ; le Cercle de Psychologie de l’ULB ; le Cercle Solvay de l’ULB ; la Frontalière de l’ULB ; le Cercle d’Éducation Physique de l’ULB ; le Semeur – Les Carolos de l’ULB ; la Fédération des Étudiant·e·s Francophones ; le Centre d’Action Universitaire de Saint-Louis ; l’Assemblée Générale des Étudiant·e·s de Louvain ; l’Organisation Représentative des Étudiants de l’Université de Mons ; le Conseil Étudiant de La Cambre ; le Conseil Étudiant De L’Institut des Arts de Diffusion ; le Conseil étudiant de l’Académie de Tournai ; le Conseil étudiant de la Haute École de Condorcet ; le CHE² - Conseil des Étudiants de la Haute École EPHEC ; le Conseil Étudiant de Saint Luc de Liège ; le Conseil Étudiant du 75 GREH – HEH ; le Conseil Étudiant de la Haute École de la Province de Namur ; le Conseil des Étudiants Administrateur de la Haute École Francisco Ferrer ; le Conseil Étudiant de la HE2B ; le Conseil Étudiant de HELMO (AEH) ; le Conseil Étudiant de la Haute École de la ville de Liège ; le DévelopKot ; le Migrakot ; le Kot Amnesty LLN ; le KPI Kot Partenaires Interculturels ; le DeltaKap de UCLouvain.