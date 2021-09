Jan Vertonghen: «Je pense que je vais finir ma carrière à Benfica»

Titulaire lors de la victoire écrasante de Benfica face au FC Barcelone ce mercredi (3-0), Jan Vertonghen a affiché sa joie quant à son choix de rejoindre le club lisboète. « Ça me fait plaisir d’être ici, oui. J’ai eu la chance de jouer pour de très beaux et grands clubs. C’est aussi l’un d’entre eux. Je voulais aller dans un club très ambitieux qui participe à la Ligue des champions. C’est le cas ici », a déclaré le défenseur belge à la chaîne néerlandaise RTL au terme de la rencontre.

Interrogé sur son futur et un éventuel retour à l’Ajax Amsterdam, le Diable rouge a admis qu’il ne se voyait plus relever un dernier défi après son épopée portugaise : « Je pense qu’il y a de bonnes chances que je termine ma carrière ici. J’ai 34 ans et j’ai encore un contrat d’environ deux ans. Je n’ai pas l’ambition de changer à nouveau de club et de construire une autre vie. Normalement, ça s’arrête ici pour moi. »