Le nouveau parti MFG fait sensation, en Autriche

Ce fut une campagne électorale très spéciale. Sans presque aucune affiche électorale ni rassemblements. Les candidats du parti ont préféré recourir aux médias sociaux et faire campagne dans les brasseries. Sortis de nulle part, les détracteurs de la vaccination en Autriche et leur parti, Menschen-Freiheit-Grundrechte (MFG), qui n’a été fondé qu’en février dernier, ont réussi à se faire une place au sein du parlement de Haute-Autriche en remportant 6,2 % des voix le week-end dernier. Une petite sensation, car le MFG ne compte que 4.000 membres et sa campagne électorale n’aurait coûté que 100.000 euros, d’après la direction du parti. Le parti souhaite désormais se présenter aux élections régionales des Lands de Salzbourg et de Carinthie dans deux ans.