Le lancement du pacte de défense entre les Etats-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni est une étape majeure dans le « pivot » de la politique étrangère américaine. Il vient compléter le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité entre les Etats-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon. Deux initiatives qui visent essentiellement à contenir la montée en puissance et l’expansionnisme de la Chine dans l’Indo-Pacifique.