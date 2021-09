Prêt à la Wallonie: De Croo et Di Rupo exaltent la «solidarité» dans l’Etat fédéral

Alexander De Croo, Elio Di Rupo, Jean-Luc Crucke et Vincent Van Peteghem, responsables au fédéral et en Wallonie, ont motivé ensemble l’octroi du prêt spécial inondations du fédéral à la Wallonie.

Elio Di Rupo, ministre-président wallon, Alexander De Croo, Premier ministre, Vincent Van Peteghem, ministre fédéral des Finances, et Jean-Luc Crucke, ministre wallon des Finances et du Budget. - Photo News.

Conférence de presse exceptionnelle jeudi matin rue de la Loi, siège du gouvernement Vivaldi (jour d’anniversaire, un an juste), pour annoncer officiellement, comme nous l’avions écrit, l’octroi d’un prêt de 1,2 milliard du fédéral à la Région wallonne, afin de faire face après les inondations de juillet : Alexander De Croo, Premier ministre libéral, Elio Di Rupo (PS), ministre-président wallon, Vincent Van Peteghem (CD&V), ministre fédéral des Finances, et Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon des Finances et du Budget, ont contextualisé, explicité, et exalté l’élan de solidarité dans l’Etat fédéral.