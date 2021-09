Le pistolet: le petit pain fendu emblématique de la Belgique

En dehors de nos frontières, le nom de ce petit pain n’évoque qu’une arme à feu. Mais chez de nombreux Belges, une seule bouchée croquée dans la mie moelleuse d’un pistolet suffit à réveiller les souvenirs du traditionnel repas « tartines », partagé en famille le dimanche soir. Sur la table de ce dîner, il occupait une place de choix. Aux côtés d’un potage ou d’un thermos de café, on fourrait ce sandwich rond au gré de nos envies : charcuteries, fromages, américain préparé ou encore pâté. Dénaturé par certaines boulangeries ou grandes surfaces à coup de levure chimique et des temps de préparation réduits, nombreux sont ceux, au fil du temps, à s’être détournés du pistolet, devenu trop desséché et plus assez moelleux.