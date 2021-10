Les Racines élémentaires de Jean-Michel Jarre: «Je suis toujours dans la quête du coureur de sons»

Jean-Michel Jarre, à 73 ans, ne cesse d’avancer en innovant. Quarante-cinq ans après le succès foudroyant de son album Oxygène vendu à plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde, il nous revient avec Welcome to the Other Side , l’enregistrement du concert que lui et son avatar ont donné en direct et en réalité virtuelle le soir du 31 décembre 2020, dans une cathédrale Notre-Dame reconstituée par la société Ubisoft, avec la participation de 75 millions d’internautes disséminés de par le monde. L’occasion de revenir avec lui sur une vie et une carrière exceptionnelles.

Je ne serais pas ce que je suis si…