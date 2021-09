Pour la première fois depuis la Coupe du Monde en Russie (défaite 1-0 de la Belgique), les Bleus et les Belges se retrouveront donc. Avant ce choc, Didier Deschamps s’est livré sur le site officiel de la FFF (Fédération Française de Football).

« Jouer la Belgique qu’on connaît bien et qui est certainement l’une des meilleures nations au monde, c’est une belle affiche et un match très intéressant à préparer et à jouer », a souligné le sélectionneur de l’équipe de France.