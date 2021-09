Didier Deschamps avant Belgique-France: «Une demie contre l’une des meilleures équipes mondiales, si ce n’est la meilleure»

Pour la première fois depuis la Coupe du Monde en Russie (défaite 1-0 de la Belgique), les Bleus et les Belges se retrouveront donc. Avant ce choc, Didier Deschamps s’est livré en conférence de presse juste après avoir annoncé sa sélection.

« Ce qui s’est passé, c’est derrière. Là il y a un titre à jouer, on a une demie à jouer contre l’une des meilleures équipes européennes et mondiales, si ce n’est la meilleure. On a tout fait pour se qualifier pour ce Final 4, on y est. On garde le même état d’esprit, on veut aller chercher le titre », a déclaré le sélectionneur Français.