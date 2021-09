Coronavirus: la Flandre repasse à l’orange

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé.

En Belgique, la Flandre est passée d’orange à rouge. Bruxelles et la Wallonie restent en rouge. Plusieurs régions des Pays-Bas sont passées en orange sur la carte de l’ECDC. Quasi toute l’Allemagne est en rouge. La situation s’améliore en Norvège et Italie où la plupart des régions sont passées du rouge à l’orange.

La couleur rouge foncé est appliquée lorsque l’incidence dépasse 500 dans la région concernée. C’est le cas de Bruxelles avec 512 cas pour 100.000 habitants.