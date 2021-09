Les agences de paris s'interrogent sur la mise en œuvre du service bancaire de base

Un nombre croissant d'indépendants ont vu leur relation de longue date avec leur banque prendre fin sans avoir reçu de réelle justification, déplore l'Upap.

Or, le législateur a introduit, avec une entrée en vigueur fixée au 1er mai 2021, un droit à un service bancaire de base. Celui-ci garantit aux entreprises (et notamment celles actives dans des secteurs spécifiques et souvent méconnus comme les jeux de hasard) de disposer d'une banque et d'un service bancaire minimum, poursuit l'Union professionnelle, qui compte plusieurs centaines de membres.

La loi n'est toutefois pas applicable en l'état puisqu'elle confère au Roi la compétence de l'exécuter par l'adoption d'arrêtés royaux (notamment pour créer la chambre du service bancaire de base). "Cela tarde et des gérants d'agences de paris, quoique valablement licenciés en Belgique par la Commission des jeux de hasard et se conformant à toute la réglementation en vigueur, se voient exclure des banques de manière injustifiée."