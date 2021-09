Mbaye Leye: «Direction, staff, joueurs: nous devons rester solidaires»

Le Standard, battu lors de ses deux derniers matches, se déplace à Malines ce vendredi soir dans le cadre de la 10e journée de championnat. Aux résultats négatifs se sont ajoutés des mouvements en coulisses, au sein de la direction, qui pourraient facilement perturber le noyau d’Mbaye Leye mais le coach liégeois espère que le club va faire le gros dos pour « laisser passer l’orage ». « Ce qui est très important pour nous, direction, staff et joueurs, c’est de rester solidaire. Il faut que l’on maintienne ce projet et que l’on continue à y croire. Nous connaissons des moments difficiles mais je suis certain que notre travail va payer. Cela passera évidemment par les résultats sur le terrain. »