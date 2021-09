Enseignement supérieur: les résultats sont meilleurs depuis le covid

Les résultats des examens de septembre dans les universités et hautes écoles de la Fédération sont connus. Malgré les bouleversements inhérents à la crise sanitaire, le taux d’examens réussis est supérieur à celui d’une année normale. Notamment pour les élèves de première année qui, on le sait, sont généralement les plus en difficulté. Dans les universités, le taux de réussite est de 44,3 %, contre 40,84 % deux ans auparavant. Cette évolution positive se marque également en master : 74,22 % de réussite, contre 71,74 % en septembre 2019. « Dans un contexte difficile, les résultats de cette session de septembre 2021 confirment les tendances plutôt rassurantes déjà constatées durant les sessions de janvier et de juin », souligne d’emblée la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR).