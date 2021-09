Prix de l'énergie - Les prix de l'énergie battent à nouveau tous les records, les fournisseurs s'y adaptent

Des prix records étaient à nouveau payés pour l'électricité et le gaz naturel sur les marchés de gros ce jeudi. Un phénomène qui pousse certains fournisseurs d'énergie à ne temporairement plus proposer de contrats fixes à leurs clients.

Le prix de la livraison d'électricité en novembre a par exemple augmenté à 207 euros/MWh pour la Belgique. Selon le négociant Matthias Detremmerie du fournisseur Elindus, il s'agit d'un record pour notre pays.

Le prix du gaz bat également record sur record. Le TTF-Future néerlandais, un prix de référence pour le gaz naturel, a augmenté de plus de 7% jeudi matin. Le gaz naturel coûte désormais près de 94 euros/Mwh, ce qui constitue également un record.

Des prévisions météorologiques légèrement plus froides que prévu, combinées à une offre restreinte, à des droits d'émission onéreux et à des matières premières coûteuses telles que le charbon et le pétrole, font grimper depuis des semaines les prix de l'énergie à des niveaux records.

Une situation qui pousse certains petits fournisseurs d'énergie en Belgique à s'adapter et à ne temporairement plus proposer de contrats fixes à leurs clients.