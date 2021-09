Dorothée Caratini: «Prenez mon fardeau, je vous en donne un bout»

Dorothée Caratini a été confrontée à l’indicible : le suicide de son mari. Dans « Traverser la foule », elle met ce deuil en mots pour le dépasser et rester forte et vivante. Un premier roman dramatique qui donne néanmoins de la joie. Lisez le premier chapitre.

Entretien

Un jour, en rentrant à la maison, Dorothée Caratini trouve son mari pendu, lunettes sur le nez et charentaises aux pieds. Hurlements, pleurs, téléphone, pompiers. Et immédiatement la pensée de protéger les enfants, deux filles, 2 ans et quelques mois, dont l’aînée est aveugle de naissance. C’est l’incompréhension, le questionnement, c’est aussi les modalités de la mort, administratives, pragmatiques. C’est le tourbillon des pensées qui fouette l’esprit, le déstabilise, l’enferme. C’est le ressassement. Et le soin à apporter aux fillettes. C’est le besoin d’aller au-delà, de dépasser la mort, d’enterrer les fantômes, de vivre en tant que mère, en tant que femme.