Le père, le fils et les mondes vivants

Richard Powers n’est pas de ces écrivains pour qui la science est un arrière-plan décoratif dont les éléments se copient/collent à partir de Wikipédia sans se soucier de savoir si le lecteur va les comprendre, sans se soucier d’ailleurs de les comprendre soi-même car, après tout, la littérature n’est pas là pour vulgariser ce qui nous dépasse. Chez Powers, au contraire, les recherches les plus pointues participent au récit et fournissent matière à réflexion. Il l’a démontré souvent et récidive avec bonheur dans Sidérations.

Ce roman, comme les précédents, est par ailleurs incarné par des personnages complexes qu’on croit parfois avoir rencontrés dans la vraie vie tant ils sont présents et attachants.