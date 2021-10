La chronique «Vous avez de ces mots»: Entre rires et larmes, la {guindaille}

Depuis quelques semaines, maints quartiers qu’autrefois on appelait latins retentissent de chants, de rires et de cris. Il est revenu le temps des baptêmes estudiantins. Selon la chapelle choisie, les catéchumènes sont soumis à des rites de passage qui vont des quiz sur la littérature érotique aux séances de gueule en terre, en passant par l’exécution de classiques du Petit Bitu ou par des performances bibitives plus ou moins contrôlées.

L’actualité toute récente nous a rappelé que ces activités, malgré les précautions prises, peuvent déraper, voire tourner au drame. Commenter le mot guindaille, c’est aussi l’occasion d’inviter à pratiquer ce divertissement avec discernement et modération.