Des hooligans de Francfort saccagent un café de supporters de l’Antwerp et s’attaquent à la police (vidéo)

Plusieurs centaines de supporters allemands ont débarqué à Anvers ces dernières heures pour le match d’Europa League entre l’Eintracht et l’Antwerp.

Des supporters de l’Eintracht Francfort ont saccagé un café à Anvers ce jeudi, en marge du match d’Europa League face à l’Antwerp. Nos confrères du Nieuwsblad indiquent que plus de 300 supporters allemands se sont rassemblés sur le parking d’un supermarché avant de se diriger vers le café The Great Old vers 14h, à proximité du Bosuil.

La terrasse du café a été détruite et les vitres, brisées. La police, présente en nombres, ainsi que des supporters anversois sont parvenus à empêcher les casseurs d’entrer dans l’établissement. Les hooligans s’en sont ensuite pris à la police en leur jetant des engins pyrotechniques. Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu.